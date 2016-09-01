В Украине выросло производство стали

В Украине в январе-августе, по оперативным данным, производство стали выросло по сравнению с январем-августом 2015 г. на 9% - до 16,43 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период также выросло на 9% - до 14,35 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 15% – до 15,99 млн тонн.

Объем производства кокса за 8 месяцев вырос на 18% - до 8,65 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2015 г. производство стали сократилось по сравнению с 2014 г. на 16% - до 22,935 млн тонн, производство общего металлопроката также сократилось на 16% - до 20,02 млн тонн, выплавка чугуна уменьшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Объем производства кокса за 2015 г. уменьшился на 16% - до 11,61 млн тонн.