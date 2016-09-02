Перелома будет через суд требовать от НАБУ и САП скорейшей передачи "дела ОПЗ" в суд

Председатель Наблюдательного совета Одесского припортового завода-первый заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома подаст в суд на Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру, если они будут срывать процессуальные сроки передачи так называемого "дела ОПЗ" в суд.

Об этом он заявил в интервью газете "Факты и комментарии". По его словам, полностью свою правоту он сможет доказать только при рассмотрении обвинений по сути.

"Подозрение мне было предъявлено 14 июля, по закону у НАБУ и САП есть два месяца, чтобы обвинительный акт был передан в суд. А это - середина сентября. Так что странно выглядит недавнее заявление прокурора САП Назара Холодницкого, что дело возможно будет направлено в суд только в октябре-ноябре. Более того, теперь НАБУ хочет оттянуть это еще дальше - аж на 4 месяца. И все это время держать меня и Николая Щурикова под домашним арестом. Причем под смешным предлогом - проведения новой экспертизы для определения убытков", - объяснил Сергей Перелома.

Он делает вывод, что на момент предъявления подозрений у НАБУ и САП не было никаких доказательств вины, кроме фиктивных экспертиз.

"Нас громко обвинили и теперь пытаются это обосновать. Чего добивается обвинение, оттягивая передачу в суд? Возможно, хотят что-то сфальсифицировать и "нарисовать". Но я хочу доказать в суде свою невиновность как можно скорее", - подчеркнул он.

Касаясь нынешней ситуации на ОПЗ, Сергей Перелома обратил особое внимание на роль одесского губернатора Михеила Саакашвили в срыве приватизации завода.

"Все скандалы вокруг ОПЗ начались с заявлений Саакашвили в ноябре 2015. После этого было начато уголовное производство одесской полицией и прокуратурой, которые возглавляли его соратники. Далее дела были переданы НАБУ и САП, где по странному стечению обстоятельств работает еще один соратник Саакашвили – Гизо Углава", - отметил председатель набсовета ОПЗ.

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Он подчеркнул, что атаки на ОПЗ закончились закономерным результатом – срывом приватизации предприятия.

"Большие деньги любят тишину, скандалы их отпугивают, - сказал Перелома. - Все 7 иностранных компаний сразу же отказались от участия в конкурсе".

В итоге, подчеркнул председатель наблюдательного совета, стартовая цена завода снижена в два раза и теперь "открываются двери для олигархического капитала, в том числе и российского происхождения".

"Действия Саакашвили должны быть расследованы соответствующими органами. Ведь госбюджет уже потерял минимум 6,5 миллиарда гривень. Эти средства могли пойти и на армию, и на соцобеспечение, и на медицину. К примеру, за эти миллиарды можно модернизировать 600 танков Т-64 до уровня современного "Булата" или закупить в Европе более 1 300 самых современных реанимобилей. В результате грязной пиар-кампании астрономическая сумма, по сути, украдена у Украины", - отметил Сергей Перелома.