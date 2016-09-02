Первый заместитель Генпрокурора встретился с представителем ХТЗ и еще четырьмя бизнесменами

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины на официальном сайте ведомства.

Дмитрий Сторожук пообещал объективное и всестороннее рассмотрение предоставленных жалоб и доказательств. По его словам, бизнес в Украине должен чувствовать себя защищенным и представители Генеральной прокуратуры имеют целью сделать для этого все от них зависящее.

В числе указанных представителей бизнеса на встрече 31 августа присутствовал и член наблюдательного совета АО «Харьковский тракторный завод». Он сообщил Дмитрию Сторожуку о ситуации на предприятии, которое более 4 месяцев простаивало из-за безосновательных действий ряда «силовиков», и попросил о защите.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал украинских бизнесменов направлять в ГПУ заявления о фактах давления и поручил Дмитрию Сторожуку заниматься этим вопросом. «По инициативе Генерального прокурора Украины мы вводим такую ​​практику общения с бизнесом по защите прав, которые были нарушены правоохранительными органами», - сообщил Дмитрий Сторожук.

Во время встречи кроме представителей бизнеса и прокуратуры также присутствовали «адвокат бизнеса» Оксана Малеванная и народный депутат Оксана Продан, которая поблагодарила Генеральной прокуратуре за данную инициативу. «Я очень надеюсь, что те люди, которые сегодня обратились за помощью к ГПУ, смогут отстоять свои права», - заявила Оксана Продан.

Как сообщали СМИ, руководство ХТЗ обратилось к «адвокату бизнеса» Оксане Малеванной с просьбой донести сложившуюся ситуацию непосредственно до ведома генерального прокурора Юрия Луценко и способствовать тому, чтобы он взял дело на собственный особый контроль до момента полного и объективного установления обстоятельств.. В обращении на ее имя, в частности, было сказано, что «действия, которые совершаются органами следствия и судебными органами, в пределах, в частности, Уголовно-Процессуального Кодекса Украины, должны оцениваться на предмет совместимости с требованиями, установленными Конвенцией и практикой Европейского Суда по правам человека и, если некоторые положения национального законодательства вступают в противоречие с требованиями Конвенции, она имеет приоритет над национальными нормами».