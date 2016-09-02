"Укроборонпром" передал военным восстановленный зенитно-ракетный комплекс С-300ПС

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, передал Воздушным силам Вооруженных сил Украины модернизированный и отремонтированный зенитно-ракетный комплекс С-300ПС.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укроборонпрома", специалисты концерна провели средний ремонт военной техники, продлив ее ресурс сроком на 7 лет.

"Сегодня специалисты концерна находятся в постоянном контакте с военными - мы вместе улучшаем военную технику, учитывая ваш опыт ее использования на передовой", - заявил в ходе передачи техники военным гендиректор концерна Роман Романов.

Как сообщал УНИАН, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, «Укроборонпром» за последние два года увеличил объем производства втрое.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.