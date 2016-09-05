"Укроборонпром" возобновит производство на тернопольском предприятии "Луч"

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, возобновит производство на тернопольском государственном научно-техническом предприятии "Луч", которое специализируется на разработке и производстве аппаратуры для наземных станций спутникового телевидения и связи и входит в состав концерна.

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Согласно сообщению концерна, руководство предприятия при содействии "Укроборонпрома" и Тернопольской областной государственной администрации разработало план санации до начала производства по делу о банкротстве.

"Трудовой коллектив предприятия и его новый руководитель разработали план санации до возбуждения производства по делу о банкротстве. Теперь "Луч" не только заработает и рассчитается с долгами, но и будет иметь возможность развиваться и инвестировать в свои производственные мощности", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора концерна Владимира Кострицкого.

Как отметили представители концерна, "Луч" специализируется на разработке и производстве аппаратуры, изготовлении антенных систем с различным диаметром зеркал для наземных станций спутникового телевидения и связи.

"Сейчас его продукция востребована для производства систем ПВО, а также для авиационной навигации", - резюмировали в концерне.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.