Реализация промпродукции с начала года увеличилась на 12%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июле 2016 года составил 935,7 миллиарда гривень, что на 12% больше объема за январь-июль 2015 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в январе-июле 2016 года пришлось 65% всего объема реализации, составил 608,186 миллиарда гривень.

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В добывающей промышленности и разработке карьеров (12,8% от общего объема) реализация составила 119,559 миллиарда гривень.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (21,9% от общего объема) составил 197,719 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции в январе-июле пришелся на Днепропетровскую область – 174,781 миллиарда гривень, Донецкую область – 109,627 миллиарда гривень и город Киев – 79,995 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в 2015 году составил 1,5 триллиона гривень, что на 304,926 миллиарда гривень, или на 25,5%, больше показателя за 2014 год на уровне 1,119 триллиона гривень.