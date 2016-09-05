Ахметов продал обогатительную фабрику на оккупированной территории Донетчины

Финансово-промышленная группа СКМ Рината Ахметова продала 99,98% акций предприятия "Центральная обогатительная фабрика "Колосниковская" (расположена в оккупированной части Донецкой области).

Об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, новым владельцем предприятия стал Виктор Чмилев, который зарегистрирован в городе расположения фабрики Макеевке. Сумма сделки не указывается.

Также сообщается, что Чмилев сменил представителя СКМ Александра Онищенко в составе наблюдательного совета предприятия. Кроме того, по решению наблюдательного совета проведена замена генерального директора - ЦОФ возглавил выходец из Макеевки Николай Боков.

Все упомянутые операции были проведены в августе текущего года.

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Как сообщал УНИАН, СКМ приобрела 99,98% акций центральной обогатительной фабрики "Колосниковская" в январе 2014 года – до начала боевых действий на востоке Украины.

Справка УНИАН. Центральная обогатительная фабрика "Колосниковская" (Макеевка, Донецкая обл.) проводит работы по обогащению каменного угля, а также его агломерации.

В группу СКМ входят компании "Метинвест", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", "ТРК Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл", машиностроительный холдинг "Corum" и другие.

100% акций "СКМ" принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.