Суд арестовал счета Одесского припортового завода

Хозяйственный суд Одесской области арестовал все счета одного из крупнейших предприятий химической промышленности Украины Одесского припортового завода (ОПЗ) по иску группы компаний "Укргаз".

Об этом сказано в соответствующем решении суда, принятом 29 августа.

Как отмечается в документе, в производстве хозсуда - дело по иску "Укргаза" к ПАО "Одесский припортовый завод" о взыскании с последнего основного долга в размере почти 100,635 миллиона гривень, штрафа около 4,045 миллиона гривень, а также пени в размере почти 1,695 миллиона гривень.

Истец ссылается на факт невыполнения ответчиком взятых на себя денежных обязательств по договору купли-продажи природного газа от 31 мая этого года.

Изучив обстоятельства дела, суд принял решение удовлетворить ходатайство "Укргаза" о принятии мер к обеспечению иска.

"Наложить арест на денежные средства, находящиеся на всех расчетных счетах публичного акционерного общества "Одесский припортовый завод" в пределах заявленных исковых требований", - сказано в решении суда.

Решение вступило в силу 29 августа и подлежит немедленному исполнению.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поддержал предложенные Фондом государственного имущества Украины изменения методики оценки, внедрение которых позволяет снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода для повторной приватизации.

В свою очередь Фонд госимущества рассматривает возможность снижения стартовой цены завода наполовину по сравнению с ценой в 13,175 миллиарда гривень, которая была указана в условиях несостоявшегося конкурса по продаже предприятия.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.