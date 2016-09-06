Украина увеличила импорт коксующихся углей из России на 62%

Украина в январе-августе увеличила импорт из России коксующихся углей, использующихся для производства кокса для металлургических предприятий, на 62% до 5,2 миллиона тонн.

Об этом УНИАН сообщили в профильных ассоциациях "Укркокс" и "Металлургпром".

По данным объединения "Укркокс", за 8 месяцев из России было ввезено 5,2 миллиона тонн коксующихся углей, что составило 66,5% от всего объема их импорта. При этом "Металлургпром" за январь-август 2015 года опубликовал значение импорта из России на уровне 3,2 миллиона тонн.

"Украина уже длительное время импортирует коксующийся уголь в больших объемах из России, Канады и США. На сегодня доля импортных поставок на рынке коксующегося угля составляет 64%, и лишь 36% - это украинская добыча", - сказал генеральный директор "Укркокса" Анатолий Старовойт.

Также Старовойт подчеркнул, что на сегодня поставки коксующегося угля из России остаются крайне необходимыми.

"Поставки из России являются постоянными и традиционными для нашей металлургии. На сегодня мы без них обойтись не сможем", - отметил представитель профильной ассоциации.

Также в "Укркоксе" отметили, что за 8 месяцев 2016 года Украина добыла 4 миллиона тонн коксующего угля, а импортировала 7,8 миллиона тонн. Кроме России, поставки также осуществлялись из США и Канады – 2,2 миллиона тонн (28%), Казахстана – 277 тысяч тонн (3,5%) и Польши – 138 тысяч тонн (1,8%).

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Как сообщал УНИАН, поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в 2015 году сократились на 15% по сравнению с 2014 годом - до 15,9 миллиона тонн. Общие поставки кокса на метпредприятия снизились на 11% - до 11 миллионов тонн.

Поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в январе-июле, по данным "Металлургпрома", увеличились на 21% по сравнению с 7 месяцами 2015 года - до 10,5 миллиона тонн.

По данным Государственной фискальной службы, Украина за январь-август 2016 года импортировала каменного угля (в группу которого, согласно таможенной классификации, также попадает и коксующийся уголь) и антрацита в денежном выражении на 902,2 миллиона долларов, при этом импорт из России составил 594,9 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Коксующийся уголь - это каменный уголь, из которого в условиях промышленного коксования с помощью специальных коксовых батарей (при высокой температуре и без доступа кислорода) получают кокс, который в дальнейшем используется для выплавки чугуна. Кокс играет роль восстановителя доменного процесса и принимает участие в получении чистого железа из его оксида.