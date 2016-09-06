Пять компаний пытались незаконно получить спецразрешения на добычу янтаря - Госгеонедр

Пять компаний, в распоряжении которых находятся целостные имущественные комплексы по добыче и переработке янтаря, пытались незаконным путем (без проведения конкурса) получить спецразрешения на добычу янтаря, сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины.

Читайте такжеТроян заявил о полном контроле Нацполицией "янтарной мафии"

«Пять компаний («Георесерчинг», «Ривнерудопром», «Амберг Майнинг Компани», «Зирка Ривненщины», «Инвестнерудопром») в обход разрешительной процедуры, без аукциона обратились в Госгеонедр за получением специальных разрешений на пользование недрами», - сообщает пресс-служба, добавив, что компании-претенденты являются пользователями целостных имущественных комплексов, необходимых для разведки и разработки месторождений янтаря.

Согласно сообщению, в Госгеонедр считают получение спецразрешений вне конкурса незаконным, ссылаясь на постановление Кабинета министров, по которому наличие имущественного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых было исключено как основание для получения спецразрешения без конкурса.

Также в пресс-службе сообщили, что компании не прошли необходимого согласования в Государственной службе по вопросам труда и Ривненском облсовете.

«Недобросовестные бизнесмены хотят сомнительным способом взять в пользование недра, которые принадлежат государству, не имея никаких согласований», - отмечается в сообщении.

В связи с такой позицией Госгеонедр, компании-претенденты подали иск на службу в суд.

«Все эти компании подали судебный иск, чтобы в обход установленной законом процедуры обязать Госгеонедр выдать спецразрешения на опытно-промышленную разработку залежей янтаря… Пока Ривненский окружной административный суд откладывает рассмотрение этих дел», - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О добыче и реализации янтаря», который должен способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут до тех пор, пока не будет разработан прозрачный механизм регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

В феврале 2016 года Минэкологии выступило за скорейшее ужесточение ответственности за нелегальную добычу янтаря. В министерстве считают, что право на добычу янтаря должны иметь не только государственные, но и частные компании с качественным оборудованием и технологиями, которые наносят минимальный вред природе. При этом компании для получения разрешения на добычу камня должны будут выполнить рекультивацию земель.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, которые отличаются самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.