Счета Одесского припортового завода не заблокированы – Фонд госимущества

Счета крупного химического предприятия Одесского припортового завода на данный момент не заблокированы, несмотря на решение Хозяйственного суда Одесской области об их аресте.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, который занимается подготовкой предприятия к приватизации.

Как ранее сегодня стало известно, суд арестовал все счета ОПЗ по иску группы компаний «Укргаз» о взыскании с завода основного долга в размере 100,64 млн грн, штрафа 4,05 млн грн, а также пени в размере почти 1,7 млн грн.

«На данный момент определение суда не передано к выполнению, счета завода на заблокированы», - сообщила пресс-служба Фонда госимущества.

В фонде отметили, что ОПЗ готовит обжалование определения суда об обеспечении иска.

Как сообщал УНИАН, 28 августа без участия сторон Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск группы компаний "Укргаз" о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех счетах Одесского припортового завода.

Фонд госимущества намерен провести повторный аукцион по продаже 99,6% акций ОПЗ в конце октября – начале ноября текущего года. При этом ведомство намерено снизить его стартовую цену до около 300 млн долл., тогда как на несостоявшемся в июле аукционе она составляла 520 млн долл.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.