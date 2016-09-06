Счета Одесского припортового завода не заблокированы – Фонд госимущества
Ранее сегодня стало известно, суд арестовал все счета ОПЗ по иску группы компаний «Укргаз» о взыскании с завода основного долга в размере 100,64 млн грн, штрафа 4,05 млн грн, а также пени в размере почти 1,7 млн грн.
Счета крупного химического предприятия Одесского припортового завода на данный момент не заблокированы, несмотря на решение Хозяйственного суда Одесской области об их аресте.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, который занимается подготовкой предприятия к приватизации.
Как ранее сегодня стало известно, суд арестовал все счета ОПЗ по иску группы компаний «Укргаз» о взыскании с завода основного долга в размере 100,64 млн грн, штрафа 4,05 млн грн, а также пени в размере почти 1,7 млн грн.
«На данный момент определение суда не передано к выполнению, счета завода на заблокированы», - сообщила пресс-служба Фонда госимущества.
В фонде отметили, что ОПЗ готовит обжалование определения суда об обеспечении иска.
Как сообщал УНИАН, 28 августа без участия сторон Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск группы компаний "Укргаз" о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на всех счетах Одесского припортового завода.
Фонд госимущества намерен провести повторный аукцион по продаже 99,6% акций ОПЗ в конце октября – начале ноября текущего года. При этом ведомство намерено снизить его стартовую цену до около 300 млн долл., тогда как на несостоявшемся в июле аукционе она составляла 520 млн долл.
Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.