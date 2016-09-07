"Антонов" планирует до конца года подписать с Китаем договор о достройке второй "Мрии"

Государственное предприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель самолетов - планирует до конца года подписать договор с китайской компанией AICC (Aerospace Industry Corporation of China) о разработке проектной документации для достройки второго экземпляра крупнейшего в мире тяжелого транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

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Об этом в ходе пресс-конференции сказал президент «Антонова» Александр Коцюба.

«В этом году планируем подписать договор на разработку проектной документации. Многое зависит от китайской стороны. С нашей стороны проблем нет», - сказал Коцюба.

Он также уточнил, что на текущий момент с китайской стороной нет четких договоренностей о сроках строительства самолета, сроке его передачи заказчику, а также о финансировании работ. Все эти вопросы на текущий момент являются предметом обсуждения сторон.

Также в ГП «Антонов» отметили, что теоретически достройка самолета Ан-225 возможна в течение 4-5 лет, поскольку на текущий момент второй экземпляр самолета «готов примерно на 60-65%». Однако, поскольку речь идет о модернизации самолета, процесс строительства может занять и больше времени.

Как сообщал УНИАН, в конце августа текущего года «Антонов» и китайская компания Aerospace Industry Corporation of China подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, в том числе по проекту достройки самолета Ан-225, а также о возможности развернуть серийное производство Ан-225 на территории Китая. Объем производства и сроки его запуска на данный момент обсуждаются.