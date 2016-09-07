"Антонов" назвал условия для серийного производства "Мрии" в Китае

Серийное производство транспортного самолета Ан-225 «Мрия» в Китайской Народной Республике является предметом переговоров между государственным предприятием «Антонов» и китайской компанией Aerospace Industry Corporation of China, и зависит от выполнения целого ряда условий, включая достройку второго экземпляра Ан-225, а также подписание лицензионных договоров.

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Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сказал заместитель генерального конструктора «Антонова» Геннадий Габрук.

Габрук напомнил, что распространенная ранее в СМИ информация о передаче госпредприятием «Антонов» авторских прав на Ан-225 китайской стороне не отвечает действительности.

«Работа с компанией Aerospace Industry Corporation of China началась порядка трех лет назад. За это время мы обсудили очень много вопросов сотрудничества, главный из которых - взаимная выгода. В ходе этих обсуждений китайская сторона представила свои планы по использованию Ан-225 и других самолетов. Это очень амбициозные планы и они касаются, в том числе, создания глобальной логистической сети, для чего и нужны самолеты Ан-225, - сказал Габрук. - В результате мы подписали соглашение, которое оговаривает достройку модернизированного второго экземпляра Ан-225, создание производства и всей инфраструктуры к нему. Но в этом соглашении ничего не говорится о передаче прав на самолет и интеллектуальной собственности. Передача документации, которая будет необходима для изготовления самолета, пройдет на основании лицензионных договоров, как это принято везде в мире. При этом «Антонов» остается обладателем интеллектуальной собственности и разработчиком самолета. Никаких прав «Антонов» не лишается».

Габрук также подчеркнул, что сотрудничество с китайскими партнерами носит стратегический характер, однако на текущем этапе сделан лишь «первый шаг». Вместе с тем, по словам Габрука, «Антонов» настаивал и будет далее настаивать на сохранении за собой не только интеллектуальных прав на самолет, но и на строительство его за пределами Украины под брендом «Ан-225».

«Когда мы говорим о производстве самолета Ан-225 в Китае, мы говорили и говорим о совместном производстве. То есть, «Антонов» будет принимать в нем участие. Но опять же при условии, что наша программа (строительства самолета - УНИАН) будет развиваться. Сейчас согласовано то, что самолет будет выпускаться как "Ан-225"», - подчеркнул Габрук.

Ранее президент «Антонова» Александр Коцюба сообщил, что «Антонов» и Aerospace Industry Corporation of China планируют до конца года подписать соглашение о разработке проектной документации для достройки второго экземпляра крупнейшего в мире тяжелого транспортного самолета Ан-225 «Мрия». Он также уточнил, что на текущий момент с китайской стороной нет четких договоренностей о сроках строительства самолета, сроке его передачи заказчику, а также о финансировании работ. Все эти вопросы на текущий момент являются предметом обсуждения сторон.

Также в ГП «Антонов» отметили, что теоретически достройка самолета Ан-225 возможна в течение 4-5 лет, поскольку на текущий момент второй экземпляр самолета «готов примерно на 60-65%». Однако, поскольку речь идет о модернизации самолета, процесс строительства может занять и больше времени.