Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 0,2%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2016 года, выросли на 0,2%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в августе выросли на 18,9%, по сравнению с декабрем 2015 года цены производителей выросли на 19%.

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В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в июле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, выросли на 4,3%. В годовом выражении - по сравнению с июлем прошлого года - цены производителей промпродукции выросли на 18,3%, по сравнению с декабрем 2015 года – на 18,8%.