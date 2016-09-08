Турция хочет сотрудничать с Украиной в оборонно-промышленном комплексе

Для Турции важно развивать сотрудничество с Украиной в оборонно-промышленном комплексе.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, об этом в рамках двусторонней встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития дальнейшего сотрудничества, заявил министр обороны Турецкой Республики Фикри Ишик.

Он подчеркнул, что налаживание отношений Турецкой Республики с Россией никоим образом не повлияет на отношения Турции с Украиной.

"Для нас важно развивать сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе. Перспективы этих отношений особенно важны в вопросе стабильности в Черноморском регионе", - сказал Ишик.

Также он подчеркнул, что Турция осуждает аннексию Крыма и поддерживает Украину в ее стремлении к независимости и суверенитету.

В рамках официального визита в Лондон Полторак также принял участие в конференции "Деятельность ООН по поддержанию мира". В этом мероприятии принимают участие делегации 78 государств мира, около 40 из которых возглавляют министры обороны. В ходе конференции участники обсудили последние достижения ООН и вопросы международных обязательств стран-участниц ООН.

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"Следует отметить, что Украина как страна-учредительница ООН последовательно реализует принципы миротворчества, заложенные в Уставе ООН. Свидетельством важности вклада Украины в реализацию положений Устава ООН стало избрание Украины 15 октября 2015 года непостоянным членом Совета безопасности ООН", - напоминают в Минобороны.

По данным ведомства, за 25 лет независимости Украины более 42 тысяч украинских военнослужащих стали миротворцами. В течение последних двух лет к выполнению задач по поддержанию мира и безопасности были привлечены более 1000 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В настоящее время более 500 украинских военнослужащих принимают участие в десяти международных операциях по поддержанию мира в восьми странах мира.