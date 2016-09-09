Гройсман запустил поисковую скважину на Шебелинском месторождении (фото)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман запустил в работу поисковую скважину №900 на Шебелинском газоконденсатном месторождении, оператором которого является государственная компания «Укргазвыдобування».

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«Мы остановили процесс уничтожения «Укргазвыдобування» и начали выдачу спецразрешений на добычу газа. Сегодня мы запустили работу новой поисковой скважины», - сказал Гройсман во время пуска буровой платформы на месторождении.

Премьер добавил, что правительство ставит перед собой задачу за 5 лет нарастить добычу газа в Украине на 7 млрд кубометров - до 27 млрд кубометров. «Мы и в дальнейшем будем поддерживать добычу украинского газа и приложим все усилия, чтобы Украина стала энергонезависимой", - заявил Гройсман.

По словам главного геолога филиала «Укргазвыдобування» «Шебелинкагазвыдобування» Виктора Жмуркова, бурение данной скважины займет два месяца, ее глубина составит 1110 метров.

«Пробурив эту скважину, мы вскроем промышленные запасы газа и оценим их размер, который компания сможет добыть», - сказал Жмурков.

Также он добавил, что в этом году компания планирует пробурить еще одну поисковую скважину №888 проектной глубиной 5750 метров.

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко представил программу увеличения добычи газа до 2020 года. По его словам, госкомпания нарастит добычу до 20 млрд куб метров газа.

В рамках реализации этой программы компания должна проводить поисковые и эксплуатационные бурения.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб. м. природного газа – 70% от объема добычи «голубого топлива» в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 млн грн.