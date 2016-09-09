"Укроборонпром" передаст военным три новых ударных вертолета

Конотопский авиаремонтный завод" Авиакон" (Сумская обл.), входящий в государственный концерн "Укроборонпром", в рамках гособоронзаказа изготовил три вертолета огневой поддержки Ми-24ПУ1 и готов передать их на вооружение армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе госконцерна.

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"Ми-24ПУ1 полностью соответствуют всем требованиям современной войны, оснащены передовой электроникой, эффективной системой защиты и мощным вооружением. Именно такая техника необходима защитникам нашей страны. И "Укроборонпром" продолжает насыщать ею Вооруженные силы Украины", - цитирует пресс-служба главу госконцерна Романа Романова.

В пресс-службе отметили, что при разработке Ми-24ПУ1 особое внимание было уделено повышению защиты ударного вертолета. В частности, украинские специалисты оснастили их системой оптико-электронного подавления "Адрос" производства Научно-производственного комплекса "Прогресс".

"Этот комплекс сбивает с курса ракеты с тепловым наведением, благодаря чему воздушная машина защищена от переносных зенитно-ракетных комплексов типа "Игла" и Stinger, а также ракет "воздух-воздух" типа Р-60 и Р-73", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что возможности воздушной машины значительно расширились благодаря современным прицельным и навигационным комплексам, которые позволяют эффективно решать боевые задачи даже в полной темноте.

Кроме того, для уничтожения противника Ми-24ПУ-1 оснащен сверхмощной 30-миллиметровой автоматической пушкой и разным ракетным вооружением, включая высокоточные противотанковые управляемые ракеты, а также имеет новые отечественные двигатели, установленные для повышения скорости и маневренности.

"Ми-24ПУ1 от ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" стал результатом эффективной работы коллективов предприятий "Укроборонпрома" и стратегического международного сотрудничества с партнерами Украины в мире, которые поставляют для украинского вертолета современную электронику", - цитирует Романова пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "Авиакон" в январе-июне текущего года в рамках государственного оборонного заказа произвело продукции на 20,4 млн грн против 57 тыс. грн в 2015 году.

«Укроборонпром» за полгода передал украинским военным 646 единиц нового вооружения и техники.

Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.

Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» начал деятельность в 1931 году. Сегодня основными направлениями деятельности предприятия являются капитально-восстановительный ремонт и переоборудование вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-17, Ми-8, Ми-26, Ми-2 всех модификаций, а также ремонт агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования и прочее.