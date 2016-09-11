В "Укроборонпроме" представили образец нового боевого модуля "Вий"

Об этом сообщает 5 канал.

Отмечается, что это скорострельная 23-миллиметровая пушка, которую планируют устанавливать на разведывательную машину "Дозор-Б". Раньше ее оснащали только пулеметами, и военные сетовали, что им не хватает мощности.

Пока "Вий" поставили только на одну машину. Пушку должны испытать и при необходимости внести определенные коррективы.

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"Стреляет хорошо. Машина в любых плоскостях держит выстрел. То есть над нами много кто смеялся, мол, начнете стрелять – машина начнет кувыркаться. Значит все эти вопросы решены. Ничего не перекидывается. Все стреляет, попадает, плюс еще раз говорю, это прообраз. То есть здесь возможна дополнительная установка более лучшего прицела... Тут есть возможность дополнительно установить два пулемета совместно с пушкой", - рассказал инженер-конструктор Андрей Полехин.

Напомним, во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы ВОВ, а также за заслуги танкостроителей в оснащении ВСУ бронетанковой техникой.