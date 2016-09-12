"Укроборонпром" показал новейший ударный вертолет для ВСУ (видео)

"Укроборонпром" обнародовал видео с новейшим ударным вертолетом Ми-24ПУ1.

Соответствующая запись содержится на официальном канале на Youtube. Читайте такжеГордость украинской оборонки: "Укроборонпром" показал впечатляющее видео с военной техникой В концерне отметили, что ГП “Конотопский авиаремонтный завод “АВИАКОН”, входящее в состав ГК “Укроборонпром” готов передать Вооруженным силам Украины сразу три новейших ударных вертолета Ми-24ПУ1. По данным Укроборонпрома, Ми-24ПУ1 полностью отвечают всем требованиям современной войны, оснащены передовой электроникой, эффективной системой защиты и мощным вооружением.

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