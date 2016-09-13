В Китае рост промпроизводства превысил прогнозы

Промышленное производство в Китае в августе текущего года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, что превысило прогноз аналитиков, передает Reuters.

Аналитики прогнозировали рост промпроизводства на уровне 6,1%.

Кроме того, в Китае рост инвестиций в материальные активы составил 8,1% за январь-август этого года, что также превысило ожидания аналитиков. Рост розничной торговли за год составил 10,6%.

Читайте такжеКитай продлил "Нафтогазу" срок доступности кредита объемом $3,6 миллиардаКак сообщал УНИАН, Украина и Китай готовят дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры.

«Мы проработали вопросы в сфере торговли, технического регулирования, транспорта, энергетики, туризма и хай-тек. Мы придаем особое значение этому сотрудничеству. Мы договорились о том, что стороны будут отрабатывать перечни товаров для экспорта и импорта и привлекать к этому предприятия двух стран. Мы договорились о поддержке предприятий на выставках и ярмарках, а также о проведении торговых миссий в Китае и Украине. Мы также обсудили возможности создания промышленных предприятий на территории Украины, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС, страны Скандинавии и другие государства, с которыми Украина заключила соглашения о зоне свободной торговли», - сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Отдельное внимание, по словам Микольской, уделено построению экономического пояса Великого Шелкового пути.