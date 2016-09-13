Фонд гарантирования выставил на продажу кредит, обеспеченный производством аккумуляторов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу кредит «Всеукраинского банка развития» ("ВБР"), обеспеченный крупным бизнесом по производству промышленных аккумуляторов во Львовской области, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, компания-заемщик ведет активную хозяйственную деятельность и является одним из самых известных производителей промышленных аккумуляторов и зарядных устройств в Украине, которые используются в железнодорожном, водном, городском транспорте, горно-металлургическом комплексе, в нефтегазовой промышленности, в деятельности аэропортов, в сфере телефонной коммуникации и других отраслях и сферах деятельности. При этом в обеспечение по договору передана нежилая недвижимость, производственное оборудование и имущественные права на получение денежных средств по договору поставки.

Фонд отметил, что обслуживание кредита прекратилось только после введения в банк "ВБР" временной администрации. Общая задолженность по договору на начало августа 2016 составила 16,33 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк объяснил решение об отнесении к категории неплатежеспособных «Всеукраинского банка развития», принадлежащего сыну экс-президента Украины Александру Януковичу, применением санкций к акционеру банка в виде замораживания активов со стороны Европейского Союза.

«Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работал на рынке Украины с 2009 года и входит в группу крупных финучреждений. Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является Александр Янукович. За время нахождения президента Януковича у власти активы банка выросли почти в 13 раз.