Общий долг ОПЗ составляет около $283 миллионов - глава Фонда госимущества

Общий долг крупного химического предприятия «Одесский припортовый завод» (ОПЗ), которое будет выставлено на повторный приватизационный аукцион в конце октября, составляет около 283 млн долл.

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Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус.

«Общий долг ОПЗ – грубо говоря, 283 млн долларов», - сказал Билоус.

По его словам, на данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 млн долл., штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 млн долл., другие задолженности внутри страны - 840 млн грн, или около 32 млн долл.

«Для того, чтобы запустить завод полностью (на данный момент завод остановлен – УНИАН), нужно около 100 млн долл. оборотного капитала. Соответственно, нам всего надо около 380 млн долл.», - сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,6% акций Одесского припортового завода со стартовой ценой 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) был сорван 18 июля из-за отсутствия заявок инвесторов. Одной из причин несостоявшегося конкурса фонд назвал завышенную стартовую цену предприятия и существующую задолженность предприятия перед компанией Ostchem.

Билоус отметил, что стартовая цена ОПЗ на повторном аукционе, который должен пройти в конце октября-начале ноября, должна составлять около 150 млн долл. для привлечения широкого круга покупателей.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.