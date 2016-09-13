Без приватизации и поставок газа ОПЗ грозит банкротство - Билоус

Крупному химическому предприятию – Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) грозит банкротство, если до начала зимы он не будет приватизирован и не начнутся поставки газа для запуска работы предприятия. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"Если мы не запустим завод до зимы или не продадим его до зимы, он – или кандидат на длительный ремонт, который неизвестно сколько будет стоить, или кандидат на банкротство", – сказал Билоус.

По его словам, банкротство может инициировать компания Дмитрия Фирташа Ostchem, которой ОПЗ задолжал около 251 миллиона долларов.

"Товарищ, у которого 251 миллион долларов долга, смотря на то, что завод не работает, нет аукциона по приватизации и никто ничего не делает, однозначно пойдет на банкротство", – сказал глава Фонда госимущества.

Также он отметил, что в случае отсутствия поставок газа на ОПЗ до наступления холодов завод попадет в тяжелую технологическую ситуацию – замерзнут трубы.

"Отремонтировать это все, если завод простоит зиму, будет стоить не один десяток миллионов долларов", – добавил Билоус.

В то же время он отметил, что существует возможность запустить ОПЗ 1 октября, если поставки газа будут осуществляться "Нафтогазом Украины" на условиях отложенного платежа.

"1 октября (завод может начать работать – УНИАН). Мы обратились к Европейской энергетической комиссии и проговорили возможность включения ОПЗ в постановление о поставках газа по спецобязательствам, то есть поставки газа с отложенным платежом", – сказал Билоус.

Как сообщал УНИАН, на данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 миллионов долларов, штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 миллионов долларов, другие задолженности внутри страны – 840 миллионов гривень, или около 32 миллионов долларов.

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В августе завод остановил свою работу. Это произошло после того, как "Укртрансгаз" сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению главы Фонда госимущества Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 миллионов долларов оборотных средств.

Билоус отметил, что стартовую цену Одесского припортового завода на повторной приватизации, которая должна состояться в конце октября – начале ноября, нужно снизить до 150 миллионов долларов с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.