"Антонов" в следующем году завершит импортозамещение российских комплектующих - руководство

Государственное предприятие "Антонов", единственный в Украине разработчик и производитель грузовых и пассажирских самолетов, в 2017 году планирует полностью завершить программу импортозамещения российских комплектующих.

Об этом говорится в сообщении предприятия со ссылкой на президента "Антонова" Александра Коцюбу.

"В следующем году мы планируем завершить программу импортозамещения российских комплектующих, которую начали летом 2015 года. Достигнуты соответствующие договоренности с поставщиками из стран Европы, Канады, США и Украины. После этого будет налажено серийное производство новых самолетов. В том числе, начнется постройка серийных Ан−178", - цитирует пресс-служба Коцюбу.

Он также добавил, до конца текущего года "Антонов" завершит строительство самолета−демонстратора Ан−132D по контракту с заказчиком из Королевства Саудовская Аравия. В сообщении отмечается, что этот самолет будет построен без участия российских компаний.\ї

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Кроме того, согласно сообщению, на данный момент "Антонов" также реализует программу по модернизации парка транспортных самолетов Ан−124−100, которые эксплуатируются в составе "Авиалиний Антонова".

"В настоящее время самолеты оснащаются системами и оборудованием производства канадской компании CMC Electronics", - говорится в сообщении.

Как сообща УНИАН, ранее президент "Антонова" Коцюба сообщил, что до конца года госпредприятие намерено свернуть совместные с Россией транспортные проекты, в частности, в рамках совместной работы с транспортной компанией "Волга-Днепр".

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.