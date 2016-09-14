"Укроборонпром" благодаря системе госзакупок Prozorro сэкономил 338 миллионов

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, за счет использования электронных торговых площадок с начала 2016 года сократил расходы при проведении тендерных закупок на 338 миллионов гривень, сообщила пресс-служба концерна.

При этом, по информации концерна, в августе экономия "Укроборонпрома" составила 38,9 миллиона гривень.

Читайте такжеProzorro будет автоматически проверять данные участников торгов в Едином реестре юрлиц

"Эти и другие сэкономленные средства работают на реализацию различных неотложных нужд обороны Украины: модернизации производственных мощностей, проведение научно-исследовательской деятельности, разработку нового вооружения и техники", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора концерна Артура Херувимова.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года за счет сокращения тендерных расходов "Укроборонпром" сэкономил 305 миллионов гривень. В конце октября 2014 года "Укроборонпром" испытал новую систему закупок через электронные торговые площадки, которая, по словам руководства концерна, позволит исключить коррупционную составляющую и манипуляции при закупках.

Кроме того, с 1 апреля этого года вступил в силу закон об электронных государственных закупках, предусматривающий переход государственных заказчиков на систему электронных тендеров в системе Prozorro.