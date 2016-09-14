НБУ разрешил Ярославскому профинансировать возрождение ХТЗ, если правоохранители закроют дела против завода

Такого рода процедура была необходима, поскольку кредитором выступает компания-нерезидент. Финансирование предоставляется при условии, что ХТЗ будет свободно осуществлять хозяйственную деятельность без каких либо ограничений. Соответственно, имущество заемщика должно быть свободно от налогового залога, банковские счета - от любых арестов, наложенных компетентными органами, а против должностных лиц не должно быть открытых уголовных дел.

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Напомним, что руководство АО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) уже обращалось к адвокату бизнеса" при Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) Оксане Малеванной с официальным письмом, в котором было сказано: "На протяжении последних месяцев ХТЗ страдает от очевидно безосновательного и неоправданного вмешательства в его хозяйственную деятельность и фактического препятствования ей со стороны органа досудебного расследования, надзор за соблюдением законов которым отнесен действующим законодательством Украины к органам прокуратуры".

В результате при ее содействии и поддержке и народного депутата Оксаны Продан 31 августа 2016 г представитель ХТЗ принял участие во встрече бизнесменов, которые обратились в ГПУ за защитой своих прав от произвола отдельных представителей правоохранительных органов с первым заместителем генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком.

Как известно, Юрий Луценко призвал украинских бизнесменов направлять в ГПУ заявления о фактах давления и поручил Сторожуку заниматься этим вопросом. В свою очередь, Дмитрий Сторожук пообещал представителям бизнеса объективное и всестороннее рассмотрение предоставленных жалоб и доказательств.

По информации и.о. генерального директора ХТЗ Вячеслава Шевченко, в настоящее время на заводе проводится комплекс санационных мероприятий, направленных на возрождение предприятия. Александр Ярославский, владелец DCH и ключевой инвестор ХТЗ, обеспечил погашение работникам предприятия 20 млн грн задолженности по заработной плате, возникшей за время вызванного действиями "силовиков" 4,5-месячного простоя. Кредитная линия DCH в размере 400 млн грн предназначена для финансирования работ по запуску, от факта и оперативности ее открытия зависят перспективы восстановления производства.