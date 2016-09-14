НБУ разрешил Ярославскому профинансировать возрождение ХТЗ, если правоохранители закроют дела против завода
Национальный банк Украины зарегистрировал договор, который позволит группе DCH Александра Ярославского открыть кредитную линию на 400 млн грн для восстановления производства на Харьковском тракторном заводе ХТЗ.
Такого рода процедура была необходима, поскольку кредитором выступает компания-нерезидент. Финансирование предоставляется при условии, что ХТЗ будет свободно осуществлять хозяйственную деятельность без каких либо ограничений. Соответственно, имущество заемщика должно быть свободно от налогового залога, банковские счета - от любых арестов, наложенных компетентными органами, а против должностных лиц не должно быть открытых уголовных дел.
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Напомним, что руководство АО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) уже обращалось к адвокату бизнеса" при Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) Оксане Малеванной с официальным письмом, в котором было сказано: "На протяжении последних месяцев ХТЗ страдает от очевидно безосновательного и неоправданного вмешательства в его хозяйственную деятельность и фактического препятствования ей со стороны органа досудебного расследования, надзор за соблюдением законов которым отнесен действующим законодательством Украины к органам прокуратуры".
В результате при ее содействии и поддержке и народного депутата Оксаны Продан 31 августа 2016 г представитель ХТЗ принял участие во встрече бизнесменов, которые обратились в ГПУ за защитой своих прав от произвола отдельных представителей правоохранительных органов с первым заместителем генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком.
Как известно, Юрий Луценко призвал украинских бизнесменов направлять в ГПУ заявления о фактах давления и поручил Сторожуку заниматься этим вопросом. В свою очередь, Дмитрий Сторожук пообещал представителям бизнеса объективное и всестороннее рассмотрение предоставленных жалоб и доказательств.
По информации и.о. генерального директора ХТЗ Вячеслава Шевченко, в настоящее время на заводе проводится комплекс санационных мероприятий, направленных на возрождение предприятия. Александр Ярославский, владелец DCH и ключевой инвестор ХТЗ, обеспечил погашение работникам предприятия 20 млн грн задолженности по заработной плате, возникшей за время вызванного действиями "силовиков" 4,5-месячного простоя. Кредитная линия DCH в размере 400 млн грн предназначена для финансирования работ по запуску, от факта и оперативности ее открытия зависят перспективы восстановления производства.