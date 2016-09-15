Поставки коксующегося угля на коксохимические заводы выросли до 12 миллионов тонн

Поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в январе-августе увеличились на 18% по сравнению с 8 месяцами 2015 года - до 11,9 миллиона тонн, сообщили УНИАН в объединении "Металлургпром".

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Поступление украинских углей на отечественные коксохимические предприятия за отчетный период составило 4,1 миллиона тонн – на 8% больше, импортных – 7,8 миллиона тонн, что на 24% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Доля импортных углей в общем объеме составила 66% (в январе-авгусе 2015 года импорт составлял 62%).

Общие поставки кокса на метпредприятия за 8 месяцев выросли на 14% по сравнению с январем-августом 2015 года, до 8 миллионов тонн. Объемы украинского кокса увеличились на 20%, до 7,3 миллиона тонн, импортного сократился на 24%, до 740 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, поставки коксующихся углей украинским коксохимическим заводам в 2015 году сократились на 15% по сравнению с 2014 годом - до 15,9 миллиона тонн. Общие поставки кокса на метпредприятия сократились на 11% - до 11 миллионов тонн.