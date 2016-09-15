Украина и Казахстан намерены создать совместное предприятие по добыче урана

Украина и Казахстан намерены подписать меморандум о создании совместного предприятия по добыче урана, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ядерного топлива для атомных станций.

Об этом во время круглого стола, посвященного проблемам энергетики, заявил профильный министр Игорь Насалик.

"У нас было эффективно сотрудничество с "Казатомпромом" и министром энергетики Казахстана. Мы подготовили соответствующие документы и в понедельник, 19 сентября, прилетают их представители для подписания меморандума о создании совместного предприятия по добыче оксида урана как на территории Украины, так и на территории Казахстана", - сказал Насалик, подчеркнув, что Казахстан владеет одной из лучших технологий добычи урана.

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"Таким образом, мы продвигаемся в вопросе обеспечения Украины урановым оксидом, а также стремимся полностью отойти от России в вопросах атомной промышленности", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в октябре 2015 года Украина и Казахстан подписали дорожную карту взаимного сотрудничества на два года.

18 августа Насалик встретился с министром энергетики Казахстана и руководством казахской атомной корпорации "Казатомпром" и обсудил вопросы развития сотрудничества в ядерной сфере. Также в этой встрече приняли участие представители Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" и госкоцерна "Ядерное топливо".