"Укроборонпром" договаривается о поставках оружия в африканские страны

Делегация государственной хозрасчетной внешнеторговой и инвестиционной фирмы "Укринмаш" провела переговоры с руководителями военных ведомств ряда африканских стран о поставках украинского оружия.

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Как сообщила пресс-служба концерна "Укроборонпром", в состав которого входит "Укринмаш", в рамках крупнейшей военной выставки Африки - Africa Aerospace and Defense AAD, проходящей в ЮАР, представителям Анголы, Кении, Танзании, Нигерии, Конго и Мозамбика был представлен потенциал отечественных предприятий ВПК, в частности, в бронетанковой, авиационной и судостроительной отраслях.

"Иностранные партнеры также отметили значительный интерес к радиолокационным системам и средствам радиоэлектронной борьбы производства отечественных предприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем экспортных контрактов на поставку продукции военного назначения, подписанных госконцерном "Укроборонпром", с начала 2016 года составил 1,5 млрд долл. Согласно данным концерна, основными заказчиками украинского вооружения являются Саудовская Аравия и Ирак. Кроме того, в списке основных экспортеров украинского вооружения находятся Китай, Индия, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а также ряд африканских стран, в частности Алжир, Египет, Эфиопия, Ангола и Нигерия.