"Укроборонпром" совершил рывок в мировом рейтинге производителей оружия

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

При этом государственный концерн по сравнению с прошлым годом сделал скачок в рейтинге сразу на 24 позиции. Это стало возможным благодаря наращиванию производства современной и крайне необходимой военной техники для укрепления обороноспособности Украины.

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"Благодаря плодотворному труду рабочих концерна и модернизации производственных мощностей "Укроборонпром" продолжает насыщать ряды защитников Украины современной техникой. Это видят не только в Украине, но и в мире, о чем красноречиво свидетельствует рейтинг Defense News", - говорится в сообщении.

Издание Defense News ежегодно составляет рейтинг TOP-100 мировых компаний-производителей оружия. "Укроборонпром" – единственная отечественная кампания, которая представлена в перечне.

Напомним, что "Укроборонпром" развивается в рамках стратегии "Украинский щит". Она предусматривает переход на высокотехнологичное производство, международные стандарты (НАТО) и оснащение армии современными образцами вооружения.