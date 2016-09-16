Проект бюджета-2017: угольная отрасль получит почти 2 миллиарда

Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует направить 1,8 млрд грн на финансирование угольной отрасли Украины, а именно на реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман вечером 15 сентября во время презентации проекта государственного бюджета Украины на 2017 год.

«Мы предусматриваем средства на реструктуризацию шахт и на то, чтобы поддержать шахтеров в такой сложный период времени. С одной стороны, мы будем проводить реструктуризацию шахт, а с другой - будем поддерживать отрасль… Мы направляем на эти цели почти 2 млрд грн, а точнее 1,8 млрд грн», - сказал Гройсман.

Также премьер-министр подчеркнул, что в результате такого финансирования угольная отрасль будет модернизована, а Украина получит возможность конкурировать на рынке угля.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2016 года парламент из статьи бюджета «Реструктуризация угольных предприятий» (общая сумма 350 млн грн) перенаправил 250 млн грн на дотации госшахтам, а еще 100 млн грн – на строительство шахты №10 «Нововолынская». Таким образом были израсходованы средства, которые предназначались на проведение реструктуризации.

В конце мая министр энергетики Игорь Насалик озвучил основные положения будущей программы реформирования государственной угольной сферы, а именно он заявлял, что Минэнергоугля намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

В конце июня Гройсман заявил о необходимости проведения качественной реструктуризации угольной отрасли и решения вопросов выплаты зарплат шахтерам.

Проблема задолженности по зарплате постоянно обсуждалась на протяжении последних месяцев в связи с пикетами шахтеров здания Минэнергоугля. На этом фоне в начале марта министерство выделило 63,7 млн грн госпредприятиям «Львовуголь», «Волыньуголь», «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь». Также Насалик обещал ко Дню шахтера (в конце августа) полностью погасить долги по зарплате, для чего Министерство финансов выделило еще 200 млн грн.

9 сентября министр энергетики сообщил, что объем задолженности по зарплатам снова вырос до 355 млн грн.