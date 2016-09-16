АМКУ препятствует возрождению ХТЗ – гендиректор завода

Напомним, 27 апреля 2016 г. Александр Ярославский, владелец и президент DCH, приобрел 62,44 % акций ХТЗ. В настоящее время корпоративные права на часть акций, не подпадающую под действие антимонопольного законодательства (24,9 % от общего размера пакета) находятся в собственности DCH. Для надлежащего оформления остальных акций группа DCH проводит предусмотренные законодательством юридические действия.

Как заявил и.о. генерального директора ХТЗ Вячеслав Шевченко: «Изначально в силу беспрецедентного давления, которое оказывалось в соответствующий период времени на предприятие со стороны силовых структур, АМКУ обоснованно предъявил нестандартно высокие требования к пакету документов, и дважды вернул его без рассмотрения. Мы с пониманием отнеслись к позиции ведомства. Однако возврат документов в третий раз наводит на мысль о предвзятом отношении, поскольку в других аналогичных случаях документы не только принимают, но и дают разрешение на приобретение ценных бумаг».

Шевченко подчеркнул также, что именно разрешение АМКУ является необходимым условием предоставления заводу финансирования в рамках кредитной линии DCH: «Договор по кредитной линии уже зарегистрирован в НБУ, но без разрешения АМКУ фининсирование не будет открыто. Поэтому простой завода, тысячи семей без зарплаты и десятки тысяч без работы, недоплаченные в бюджет налоги – на совести чиновников».

Как известно, недавно Национальный банк Украины зарегистрировал договор, который позволит группе DCH Александра Ярославского открыть кредитную линию на 400 млн. грн. для восстановления производства на Харьковском тракторном заводе ХТЗ. Ранее представитель ХТЗ принял участие во встрече бизнесменов, которые обратились в ГПУ за защитой своих прав от произвола отдельных представителей правоохранительных органов с первым заместителем Генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком.