"Антонов" показал новейший военно-транспортный самолет (видео)
В киевском Музее авиации показали новейший военно-транспортный самолет Ан-178.
Он заменит уже известный летательный транспорт прошлого поколения – Ан-12, Ан-26 и Ан-32, передает 24 канал.
Ан-178 можно использовать как для перевозки грузов и военной техники, так и для десантирования военнослужащих на расстояние до трех тысяч километров.
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Сейчас уже есть оплаченный заказ на 10 самолетов от Азербайджана, еще 30 самолетов планирует закупить Саудовская Аравия.
Также запланировано, что 3 самолета Ан-178 поступят украинской армии.
Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Антонов" приступило к развертыванию серийного производства транспортного самолета Ан-178, который сейчас проходит сертификационные испытания.