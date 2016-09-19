На поддержку госшахт в следующем году могут выделить 1 миллиард

Кабинет министров предлагает выделить 1 миллиард гривень финансовой поддержки угледобывающим предприятиям путем частичного покрытия расходов по добыче угля. Соответствующее предложение содержится в проекте государственного бюджета на следующий год.

"Согласно бюджетной программе "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции", предусматриваются расходы в сумме 1 миллиард гривень для финансового сбалансирования угольной отрасли и недопущения социальных взрывов среди шахтеров", - говорится в сообщении.

Согласно документу, также предлагается выделить 847,1 миллиона гривень на бюджетную программу "Реструктуризация угольной и торфодобывающей отрасли".

При этом на горноспасательные мероприятия на угледобывающих предприятиях предлагается выделить 290 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует направить 1,8 миллиарда гривень на финансирование угольной отрасли Украины, а именно на реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров.

В начале июня глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о необходимости вернуть государственные дотации для покрытия высокой себестоимости добычи угля на государственных угольных предприятиях.

Напомним, в госбюджете на текущий год средства на дотации государственным шахтам не предусматривались. Однако 31 марта парламент из статьи бюджета "Реструктуризация угольных предприятий" (общая сумма 350 миллионов гривень) перенаправил 250 миллионов гривень на дотации госшахтам, а еще 100 миллионов гривень – на строительство шахты №10 "Нововолынская".

В конце мая Насалик заявлял, что ведомство намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

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Справка УНИАН. В угольной отрасли Украины часто возникали скандалы вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 гривень после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тысячи гривень. Таким образом, 600 гривень оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.