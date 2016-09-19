Эксперт объяснил особенности темы повышения акцизов на табак в Украине

Об этом она заявила журналистам, передает Апостроф.

По ее словам, согласно отчету ВОЗ о глобальной табачной эпидемии, для защиты общественного здоровья более подходят специфические акцизы потому что приводят к более высоким ценам и небольшим ценовым различиям между брендами.

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«Адвалорные акцизы, согласно этому же отчету, являются менее эффективными в достижении целей по здравоохранению, потому что их сложнее администрировать, они увеличивают возможности для уклонения от уплаты и создают большие ценовые различия между брендами, побуждая тем самым переходить на более дешевые сигареты», - отметила эксперт.

«В соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации Украина должна повышать минимальное налоговое обязательство до 90 евро на 1000 штук сигарет. Данное требование в первую очередь связано со специфическим компонентом акциза», - акцентировала Бочи.

В тоже время, эксперт МЦПД Сергей Кищенко отметил, что за повышение адвалорной ставки выступает единственная табачная компания, продукция которой практически не облагается адвалорным акцизом.

"Наверное, в расчёте на то, что повышения цен на продукцию остальных табачных компаний заставит потребителей переходить на более дешевые сигареты их производства", - предполагает Кищенко.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и увеличить акцизы на табачные изделия - специфическую ставку на 30%, адвалорную ставку на 3 п.п. - с 12% до 15%.