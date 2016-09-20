Эксперт: предложенное Минфином повышение акцизов на сигареты нанесет ущерб бюджету

Об этом в комментарии «Деловой столице» заявил профессор, доктор экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента и администрирования Национального университета пищевых технологий Михаил Миненко.

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«При повышении адвалорной составляющей ценовой разрыв между дорогими и дешевыми сигаретами становится еще более значительным. Ведь производитель дешевых табачных изделий не платит адвалорный акциз. А производителю дорогих сигарет придется платить еще больше», - объясняет эксперт и отмечает, что потребитель дорогих сигарет уже сегодня платит на 20% больше акцизного налога (или более 2,2 грн. с каждой пачки сигарет), чем потребитель более дешевых сигарет.

По его мнению, существенная разница в цене будет стимулировать курильщиков переходить на потребление более дешевых продуктов, т.е. сигарет определенного производителя, передает Деловая столица.

«Таким образом, производители папирос и дешевых сигарет без фильтра (значительно более опасных для здоровья), занимающие 80% рынка и генерирующие в совокупности лишь 10% (!) акцизного налога, оказываются в несомненном выигрыше от поднятия адвалорной ставки. Еще немного и их конкуренты – производители дорогих сигарет (генерирующие остальные 90% табачного акциза!) будут вообще вытеснены с рынка», - считает эксперт.

По его словам, от таких действий проигрывает и государственный бюджет.

Эксперт также отмечает, что адвалор не мотивирует производителя повышать цены на табачные изделия, то есть сигареты остаются наиболее доступным «удовольствием», в то время, как все остальные товары существенно дорожают. «К тому же, огромная разница между ценой табачных изделий в Европе и в Украине стимулирует контрабанду, - утверждает Миненко.

Кроме того, по его мнению, повышение адвалора никак не приближает Украину к выполнению требований Директивы ЕС относительно минимальной ставки акцизного налога - 90 евро за тысячу сигарет.

«Для этого нужно, в первую очередь, равномерно повышать цены на все сигареты и, одновременно, повышать минимальное акцизное обязательство и специфический компонент», - считает Миненко.