Украина стремится к усилению торгово-экономических отношений с Китаем – торгпред Никольская

Об этом на своей странице в Facebook написала торговый представитель Украины Наталья Микольская по итогам заседания представителей украинского и китайского бизнеса, приуроченного к 1 годовщине работы Китайской торговой палаты в Украине.

«Нам нужно как можно активнее работать с Китаем. Есть договоренность проработать мероприятия на 2016 и 2017 годы, и наращивать темп, - написала Микольская. - Для Украины Китай - один из важнейших стратегических партнеров среди стран мира, потому что инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству уделяется большое внимание».

По словам Микольской в 2015 году Китай стал второй экономикой по объемам торговли с Украиной. Товарооборот по итогам года составил 6,17 млрд долл., украинский экспорт в Китай - 2,4 млрд долл.

«КНР является огромным рынком сбыта для украинских высокотехнологичных товаров и качественной продукции АПК. В то же время, усиление двусторонних деловых связей возможно в сфере услуг, в частности, IТ. Украина как один из ведущих разработчиков программного обеспечения в мире имеет большой потенциал продажи в Китай IT-услуг. Объединение усилий двух стран в этом направлении - со стороны Украины - software, со стороны Китая - hardware, может привести к созданию совместного высококачественного и конкурентоспособного продукта», - подчеркнула Микольская.

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Она обратила внимание, что актуальным для Украины является создание совместных промышленных предприятий и развитие инвестиций. По информации Микольской, в 2015 году объем китайских инвестиций в экономику Украины составил 22,6 млн долл., причем самые большие суммы были направлены в промышленность - 31%, в деревообрабатывающую промышленность - 21%, сельское хозяйство - 23%, транспорт - 15%, оптовую и розничную торговлю - 14%.

«В последние годы украинско-китайские отношения в инвестиционной и торговой сферах быстро развиваются, создаются необходимые для этого условия. Китай и Украина сегодня считают, что торговля, инвестиции, научная и техническая деятельность, космос, авиация, сельское хозяйство, инфраструктура, взаимодействие трансграничных электронных бизнес-платформ, улучшение регуляторно-правовой среды для торговли между двумя странами, а также создание условий для упрощения процедур торговли являются важными направлениями развития сотрудничества и двусторонних отношений», - резюмировала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, в конце августа в Киеве прошло заседание Подкомиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР. По его итогам стороны договорились подготовить дорожную карту экономического сотрудничества в сферах реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры. Отдельное внимание стороны уделили перспективам создания промышленных предприятий на территории Украины, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС, страны Скандинавии и другие государства, с которыми Украина заключила соглашения о зоне свободной торговли. Не менее важным для обеих стран будет и построение экономического пояса Великого Шелкового пути.