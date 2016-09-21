"Нафтогаз" с 1 октября повышает цены на газ для промышленности

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2016 года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,1% по сравнению с сентябрем 2016 года – до 6 343,2 гривни за тысячу кубометров с 6 036 гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

В то же время, по данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 октября будут повышены на 5% – до 7099,2 гривни за тысячу кубометров по сравнению с 6762 гривень за тысячу кубометров месяцем ранее.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 миллионов кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

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Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В августе 2016 года "Нафтогаз Украины" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,3% по сравнению с июлем 2016 года – до 6 555,6 гривни за тысячу кубометров, а также максимальные цены – на 8,6%, до 7 304,4 за тысячу кубометров.