Промпроизводство в Украине возобновило рост

В Украине в августе 2016 года в годовом измерении, по сравнению с августом 2015 года, зафиксирован рост промпроизводства на 3,4% после падения на 0,2% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2016 года, в августе зафиксировано падение промпроизводства на 0,8% после роста на 7% в июле к июню.

С начала года, за январь-август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.

Читайте такжеПромпроизводство в Украине снижается и по итогам года составит 1-1,5% - прогноз Da Vinci AG

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июле 2016 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2015 года, замедлился до 0,2% с 3,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-июнь, рост промпроизводства в Украине составил 2%. В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.