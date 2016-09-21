"Укроборонпром" ответил на обвинения в использовании российских материалов для бронемашин "Дозор-Б" - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Он рассказал, что на сегодняшнем заседании Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны с участием представителей "Укроборонпрома" рассматривался вопрос о сообщениях СМИ относительно якобы некачественной брони на "Дозор-Б", произведенных Львовским бронетанковым заводом (ЛБТЗ).

Читайте такжеВолонтер рассказал об "испорченных модернизацией" автоматах АК-74 для ВСУ, Минобороны уже отреагировало (фото)

"Ранее СМИ сообщали, что эта броня не обеспечивает заявленного уровня защиты, а проведенная на "Южмаше" экспертиза химсостава брони показала, что используется не броня ARMSTAL-500 польского производства, а "неброневая" сталь якобы российского происхождения", - отметил он.

Так, представители "Укроборонпрома" отметили, что у польской брони ARMSTAL-500, которая используется в украинских "Дозор-Б", есть европейский баллистический сертификат, представленный украинскому производителю.

Кроме того, продолжил Тымчук, на запрос руководства "Укроборонпрома" на "Южмаше" ответили, что никаких подобных официальных экспертиз не проводили.

"Кроме наличии европейского сертификата, по словам производителя, "Дозор-Б" с нынешней броней дважды "обстреливали" в ходе испытаний, и результаты показали заявленный уровень защиты", - говорится в сообщении координатора группы ИС.

При этом производитель, по словам Тымчука, признает, что в ходе эксплуатации "вылезают" некоторые недоработки, которые будут учтены и устранены.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство обороны Украины успешно приняло первую партию из 10 бронеавтомобилей "Дозор-Б", выпущенных на предприятиях госконцерна "Укроборонпром".