Кабмин обязал "Нафтогаз" поставить газ на ОПЗ для запуска предприятия

Кабинет министров Украины принял решение о бесперебойно поставке национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» до 300 млн куб. м газа на Одесский припортовый завод без учета наличия задолженности для запуска предприятия перед его приватизацией.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Постановление разработано Фондом государственного имущества с целью временного, на период до 31 декабря 2016 года включительно, то есть до решения вопроса о приватизации ОПЗ, возложить на НАК «Нафтогаз» обязательства по поставке природного газа ПАО «Одесский припортовый завод» для хозяйственной деятельности на бесперебойной основе, то есть независимо от наличия задолженности перед «Нафтогазом» за потребленный природный газ, в объеме до 300 млн куб. м за счет ресурсов импортированного природного газа», - отметил глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя постановление.

При этом документ предусматривает поставки газа ОПЗ по цене, аналогичной цене реализации голубого топлива для аналогичных предприятий.

Кроме того, постановление учитывает обязательство ОПЗ оплатить поставленный газ постфактум во избежание запросов со стороны «Нафтогаза» о возмещении его стоимости из бюджета.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Фонда госимущества Игорь Билоус заявлял, что неработающий Одесский припортовый завод, остановивший свою деятельность в начале августа из-за отсутствия поставок газа, несет около 7-9 млн грн убытков ежемесячно.

На данный момент ОПЗ имеет долг перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа в размере 193 млн долл., штрафные санкции по этому долгу согласно Стокгольмскому арбитражу составляют около 58 млн долл., другие задолженности внутри страны - 840 млн грн, или около 32 млн долл.

В августе завод остановил свою работу после того, как «Укртрансгаз» сообщил ОПЗ об отсутствии подтверждённой заявки на прокачку газа со стороны компании-поставщика для нужд клиента на прошлый месяц.

По мнению Билоуса, для полноценной работы предприятия необходимо 100 млн долл. оборотных средств.

Билоус считает, что стартовую цену ОПЗ на повторной приватизации, которая должна состояться в начале ноября, нужно снизить до 150 млн долл. с учетом большой задолженности и для привлечения большего круга покупателей. При этом на несостоявшемся аукционе в июле из-за отсутствия заявок инвесторов стартовая цена составляла в эквиваленте 520 млн долл.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.