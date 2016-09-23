На Житомирщине прошли испытания новых боеприпасов для стрелкового оружия

Украинско-британская компания Stiletto Systems, сегодня, 23 сентября, провела испытания новых бронебойных боеприпасов для стрелкового оружия.

Как сообщил УНИАН представитель компании Дмитрий Малясов, испытания прошли на территории полигона военной части А2192 в населенном пункте Городок Житомирской области. На военном полигоне в присутствии представителей Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины, строевых частей Вооруженных Сил и Национальной Гвардии Украины.

"Во время испытаний были проведены стрельбы новыми боеприпасами с уникальными пулями Stiletto Systems, которые уверенно смогли поразить бронелисты, имитирующие носимые комплекты бронезащиты и легкую бронетехнику типа БТР-80 и БМП-1/2/3", - сообщил он.

По словам представителя компании, использование пистолетного патрона Stiletto Systems позволяет пробивать любые бронежилеты в условиях городского боя или проведения антитеррористической операции.

"Даже самый прочный бронежилет, с классом защиты "6а" по украинской классификации, не может обеспечить защиту от поражения новой пулей от компании Stiletto Systems", - отметил Малясов.

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Он также добавил, что данные боеприпасы успешно прошли ряд испытаний и за рубежом.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году начала боевых действий на Донбассе, Луганский патронный завод - единственное в Украине предприятие, которое располагало мощностям для производства боеприпасов, было захвачено пророссийскими боевиками. Высшее военное руководство неоднократно заявляло о необходимости создания на подконтрольной территории Украины аналогичного предприятия. Тем не менее, вопрос с производством боеприпасов остается нерешенным.

Весной этого стало известно, что Министерство обороны Украины подготовило конкурсную документацию для проведения тендера по строительству патронного завода.