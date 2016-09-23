Конструкторы показали эксклюзивное видео испытания новой украинской модели управляемой ракеты

Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты, разработанной конструкторским бюро "Луч".

Соответствующее видео обнародовано на Youtube бюро. Читайте также"Пастор одобряет!": Украина успешно испытала новую ракету (фото) Напомним, тестирование ракеты "Ольха" украинского производства провели в августе в Одесской области .

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