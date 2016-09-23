Конструкторы показали эксклюзивное видео испытания новой украинской модели управляемой ракеты

17:09, 23 сентября 2016
Промышленность
9809

Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты, разработанной конструкторским бюро "Луч".

Скриншот видео

Соответствующее видео обнародовано на Youtube бюро.

Читайте также"Пастор одобряет!": Украина успешно испытала новую ракету (фото)

Напомним, тестирование ракеты "Ольха" украинского производства провели в августе в Одесской области .

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter