Конструкторы показали эксклюзивное видео испытания новой украинской модели управляемой ракеты
17:09, 23 сентября 2016Промышленность
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Украина успешно испытала новую модель управляемой ракеты, разработанной конструкторским бюро "Луч".
Скриншот видео
Соответствующее видео обнародовано на Youtube бюро.
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Напомним, тестирование ракеты "Ольха" украинского производства провели в августе в Одесской области .
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