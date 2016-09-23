Порошенко поздравил разработчиков украинской управляемой ракеты с успешным испытанием

«Поздравляю КБ "Луч" с успешным испытанием новой модели управляемой ракеты!», - написал президент на своей странице в Facebook.

«В течение двух лет украинские военные получили десятки образцов нового вооружения и техники. И мы лишь в самом начале процесса технической модернизации ВСУ. Работы еще - непочатый край!», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 26 августа в Одесской области провели тестирование ракеты "Ольха".

В январе Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса «Ольха», а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта «Нептун».

Сегодня, 23 сентября, конструкторы опубликовали эксклюзивное видео испытания.