Аваков: ситуация с ХТЗ – лакмус для чиновника

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, выступая на международном экономическом форуме в Харькове.

По его словам, вопрос возобновления производства на ХТЗ обсуждался с президентом Украины Петром Порошенко. Министр выразил уверенность, что в ближайшее время завод возобновит работу.

"Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ. Он его подымает. Для него это подъемный вес, но поднять он не может, потому что третий месяц у нас находятся государственные службы, которые задают тысячу и один вопрос. В итоге несколько тысяч работников крупнейшего промышленного гиганта страны вынуждены простаивать. Это переходный момент. Я думаю, что по итогам обсуждения у президента Украины, которое было несколько дней назад, мы эту проблему быстро решим", - сказал Аваков.

По мнению представителя правительства Украины, философия поощрять созидателя "должна быть ключевой для государственного аппарата".

"Если нашелся харьковчанин или иностранец, который поднимает здесь ситуацию, давайте отведем в сторону наши проблемы формальные и решим их потом", - подчеркнул Аваков.

"Я желаю Ярославскому построить еще один отель, потому что в этом не помещаются гости. Я желаю Ярославскому вернуть "Металлист" на стадион, мы соскучились по футболу. Сейчас самое время завоевывать сердца харьковчан", - завершил речь Аваков.

В свою очередь председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов призвал компетентные органы дать возможность Ярославскому развивать ХТЗ. По мнению главы облсовета, власть должна создавать условия для инвестора работать в Украине.

"В каждом селе есть свой "маленький Ярославский", которого власть должна найти, помочь ему или хотя бы не мешать", - сказал он.

Справка. Харьковский тракторный завод остановлен с марта 2016 г. в результате действий правоохранительных органов, которые руководство предприятия характеризует как беспрецедентное давление. Деятельность предприятия, включая возможность проведения финансовых операций, заблокирована.

9 июня собрание кредиторов ХТЗ решило начать процедуру досудебной санации. А 14 июля План досудебной санации Харьковского тракторного заводу утвердил Хозяйственный суд Харьковской области. Несмотря на это, правоохранительные органы продолжают попытки блокировать работу предприятия.

Собственником контрольного пакета акций ХТЗ является Александр Ярославский – основной инвестор подготовки Харькова к чемпионату Эвро-2012 по футболу.

Группа DCH Александра Ярославского открыла кредитную линию ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) в размере 400 млн грн для пополнения оборотных средств. К настоящему времени инвестор полностью рассчитался с задолженностью по заработной плате, для чего было выделено 20 млн грн. Первый транш - 10 млн грн - группа DCH перечислила ХТЗ 12 августа, еще 10 млн грн - 19 августа.

ХТЗ находится в стадии производственно-технологической оптимизации, результатом которой станет его адаптация к современным условиям рынка и выход в лидеры сельхозмашиностроения в Украине и Европе.

Завод выпускает малые трактора мощностью 35 л/с, а также большие колесные и гусеничные трактора мощностью 150-280 л/с.