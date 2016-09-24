Землетрясение в Румынии не повлияло на работу украинских атомных станций

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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«Землетрясение не повлияло на работу АЭС Украины. Нарушений эксплуатационных пределов на энергоблоках отечественных АЭС нет», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон на площадках АЭС Украины не изменился и соответствует значениям природного фона, а системы физической защиты АЭС работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня в некоторых областях Украины зафиксированы толчки землетрясения, эпицентр которого находился в Румынии (горы Вранча).

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью в Одесской области зафиксирован толчок землетрясения силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера, а в Днепропетровской - 2-3 балла. В результате землетрясения на территории Украины пострадавших людей и разрушений зданий нет.

В то же время пользователи социальных сетей сообщали, что толчки землетрясения ощущались и в других городах Украины, в частности Киеве и Броварах.