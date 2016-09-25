Порошенко поздравил работников предприятий машиностроения с профессиональным праздником

Президент Петр Порошенко поздравил работников предприятий машиностроения и приборостроения Украины с профессиональным праздником и отметил ведущих специалистов отрасли государственными наградами.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

«Машиностроение является одной из ключевых отраслей промышленности, от которой зависит обороноспособность и благосостояние нашего государства. Благодаря совместным усилиям ученых, конструкторов и инженеров, которые используют свои знания и умения, мы получаем высокотехнологичную продукцию, которая обеспечивает улучшение жизни граждан и укрепляет позиции Украины на мировых рынках», - отметил глава государства в приветствии ко Дню машиностроителя.

Президент также выразил убеждение, что преданность делу, настойчивость, высокий профессиональный уровень работников машиностроительной отрасли будут способствовать увеличению объемов производства и дальнейшему развитию современной техники.

Порошенко пожелал машиностроителям мира, крепкого здоровья, благополучия и достатка.

За весомый личный вклад в развитие отечественного машиностроения, внедрение передовых технологий в производство продукции, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм и по случаю Дня машиностроителя президент наградил специалистов отрасли орденом «За заслуги» III степени, орденом княгини Ольги III степени, медалью «За труд и победу».

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель Украины» присвоено восьми работникам, двое удостоены звания «Заслуженный работник промышленности Украины».