Профсоюз Hyundai впервые за 12 лет объявил забастовку

Профсоюз южнокорейского автоконцерна Hyundai Motors впервые за 12 лет объявил забастовку, которая стала результатом неудачных переговоров с руководством о повышении зарплаты работникам в 2017 году, передает Reuters.

По словам представителя профсоюза, в который входят 48 тыс. сотрудников Hyundai, частичная забастовка будет проведена в течение этой недели. Переговоры руководства компании с членами профсоюза о повышении уровня заработной платы продолжаются.

Читайте такжеПрибыль Hyundai стала минимальной за пять лет"Забастовка в этом году длится дольше, чем ожидалось. В третьем квартале прибыль должна разочаровать", - отметили в компании.

Руководство Hyundai, пятого по величине автопроизводителя в мире наряду с Kia Motors, в своем заявлении в понедельник отметило, что "явно разочаровано" любой остановкой производства и продолжает диалог с профсоюзом, чтобы разрешить данный спор.

Нерегулярные забастовки на заводах концерна, начавшиеся в июле текущего года, уже привели к производственным потерям в количестве 101,4 тыс. транспортных средств стоимостью более $2 млрд.