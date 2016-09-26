Украина отказалась от разработки тяжелой БМП на базе танка Т-64 - эксперт

Министерство обороны Украины не включило в гособоронзаказ на текущий год разработку тяжелой боевой машины пехоты на базе танка Т-64.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, причиной прекращения реализации этого проекта стало отсутствие единого вектора движения в вопросах перевооружения в оборонных ведомствах.

"У нас пока интересы Минобороны и "Укроборонпрома" не всегда совпадают. Как пример - исключение из ГОЗа этого года проекта создания тяжелой БМП и модернизации Т-64. Два ключевых с моей точки зрения проекта - в интересах сухопутных войск. Из-за отсутствия денег - это часть пояснений со стороны Укроборонпром; из-за нежелания ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова - УНИАН) брать на себя эту работу - это уже пояснения Минобороны", - написал эксперт, добавив, что "модернизированные танки нужны также сильно, как и ночные Ми-24".

По его словам, проект создания тяжелой БМПТ-64 оказался нереализуемым с технической точки зрения.

"Переднее расположение двигателя - чрезмерная масса на нос, невозможно обеспечить охлаждение и достаточное бронирование. Теперь это решение признано как тупиковая ветка", - написал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2015 года государственный концерн "Укроборонпром" возобновил разработку боевой машины пехоты на базе танка Т-64. По информации концерна, серийный выпуск данной техники был возможен уже в 2015 года при условии получения заказа от Министерства обороны Украины или Нацгвардии Украины. Первые два опытных экземпляра БМПТ-64 были выпущены еще в начале 2012 года.

При этом, в апреле 2015 года инженерная группа полка Нацгвардии "Азов" в инициативном порядке начала разработку гусеничной боевой машины на шасси танка Т-64 "Азовец". По словам разработчиков, в начале 2016 года "Азовец" был направлен на государственные испытания.