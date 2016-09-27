Вооружить Украину: польские компании хотят продавать больше оружия Киеву - Rzeczpospolita

Польские производители оружия надеются, что Украина станет их большим клиентом, передает ZN.UA со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Мы рассчитываем на перелом в бизнесе продажи вооружения, установление четких правил и путей финансирования самых передовых программ и совместных предприятий", - сказал президент польской палаты производителей национальных оборонных средств Славомир Кулаковский.

После Майдана и начала войны на Донбассе польские компании начали продавать Украине военное обмундирование, бронежилеты, шлемы, баллистические щиты. Постепенно это сотрудничество начало переходить и к боевым средствам.

"Промышленный центр оптики" начал поставлять украинским военным приборы ночного видения, системы наблюдения для бронетехники и разное електрооптичне оборудование для личного состава. После периода тщательной подготовки соглашение о сотрудничестве с Украиной в области беспилотной разведки в прошлом году в Киеве подписала частная компания WB Electronics. "У нас был период очень плодотворного сотрудничества", - сказал пресс-секретарь компании Томаш Бадовский.

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Издание отмечает, что эти отношения в оборонной сфере развивались не в одностороннем порядке. "Мы договорились и развили действительно эффективное сотрудничество с украинскими центрами "Прогресс" и "Луч" в области разработки лазерных систем наведения для гаубиц и артиллерийских установок, а также противотанковых управляемых ракет Pirat", - сказал профессор Збигнев Пузевич, который возглавляет научно-производственный центр Telesystem Mesko.

Издание добавляет, что из неофициальных источников узнало о заинтересованности Украины в польском опыте модернизации танков Т-72, а также в артиллерийских радарах, разработанных варшавских научно-производственным центром PIT-Radwar, современным оборудованием слежения из "Промышленного центра оптики".

Кроме того, украинская сторона, по данным издания, хочет купить польские снайперские винтовки. Также Киев хочет наладить поставки деталей для украинских заводов по производству оружия, поскольку некоторые предприятия украинского оборонпрома оказались в руках пророссийских боевиков на захваченных территориях Донбасса.

Кулаковский подтвердил, что Киев заинтересовался также польскими технологическими стимуляторами, которые удешевляют обучение солдат, средствами связи, электрическими системами распознания и наблюдения, которые облегчают ведение боя ночью.

Ранее министр обороны США Эштон Картер заявлял, что Пентагон рассматривает вопрос о предоставлении Украине оборонительного и летального вооружения.